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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 31 октября 2015
Вердер
31.10.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
32'
Э. Уджа
9'
М. Ройс
44'
Г. Мхитарян
72'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
85'
Замена
Л. Пищек
️️️️
И. Гюндоган
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Бартельс
83'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
К. Фритц
82'
77'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Ройс
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Ф. Гриллич
77'
76'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
П. Чжу-Ху
72'
ГОЛ! 1:3!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
А. Гальвез
64'
Желтая карточка
К. Фритц
60'
Желтая карточка
Я. Штернберг
55'
44'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
32'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-3-3-1
1
Видвальд
3
Штернберг
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
8
Фритц
44
Баргфреде
31
Бартельс
16
Юнузович
11
Уджа
4-1-2-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
28
Гинтер
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
8
Фритц
16
Фрёде
16
Фрёде
8
Фритц
31
Бартельс
14
Писарро
14
Писарро
31
Бартельс
27
Гриллич
9
Лоренцен
9
Лоренцен
27
Гриллич
33
Пак Чжу-Ху
29
Шмельцер
29
Шмельцер
33
Пак Чжу-Ху
20
Гюндоган
26
Пищек
26
Пищек
20
Гюндоган
18
Ройс
8
Кастро
8
Кастро
18
Ройс
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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