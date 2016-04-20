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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Строгино
Торпедо Вл - Строгино: обзор матча 20 апреля 2016
Торпедо Вл
20.04.2016, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 22 тур
2 : 1
Завершен
Строгино
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Статистика матча Торпедо Вл - Строгино
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Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
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25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
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