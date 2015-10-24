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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 24 октября 2015
Бавария
24.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Кельн
35'
А. Роббен
40'
А. Видаль
62'
Р. Левандовски
77'
Т. Мюллер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Т. Мюллер
78'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Т. Мюллер
77'
75'
Замена
Д. Швенто
️️️️
Я. Герхардт
71'
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
С. Цоллер
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Роббен
65'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
62'
61'
Желтая карточка
М. Леманн
58'
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
Рафинья
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Коман
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
81
Душан Швенто
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
13
Рафинья
17
Боатенг
21
Лам
23
Видаль
10
Роббен
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
4
Соренсен
7
Фогт
14
Хектор
31
Герхардт
31
Риссе
33
Леманн
6
Цоллер
27
Модест
10
Роббен
6
Киммих
6
Киммих
10
Роббен
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
13
Мюллер
6
Алькантара
6
Алькантара
13
Мюллер
31
Герхардт
81
Швенто
81
Швенто
31
Герхардт
27
Модест
10
Осако
10
Осако
27
Модест
6
Цоллер
26
Хозинер
26
Хозинер
6
Цоллер
Остались в запасе
Бавария
Кельн
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Бавария - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
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