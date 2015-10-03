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Расписание матчей
Сахалин - Чита
Сахалин - Чита: обзор матча 03 октября 2015
Сахалин
03.10.2015, суббота, 09:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 16 тур
2 : 0
Завершен
Чита
15'
А. Гаглоев
37'
А. Яркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Чита
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Гаглоев
90'
Замена
С. Миронов
️️️️
Е. Матрахов
90'
Замена
В. Утюжников
️️️️
М. Гайдуков
90'
Замена
А. Марков
️️️️
Д. Галин
88'
84'
Желтая карточка
С. Дудкин
78'
Желтая карточка
А. Дробышев
77'
Замена
Р. Куклин
️️️️
Е. Бастов
Желтая карточка
Е. Дудиков
76'
74'
Желтая карточка
Р. Гаврюш
73'
Замена
Н. Красоткин
️️️️
А. Александров
46'
Замена
А. Бодялов
️️️️
А. Александров
ГОЛ! 2:0!
А. Яркин
37'
Желтая карточка
Е. Матрахов
18'
16'
Желтая карточка
А. Александров
ГОЛ! 1:0!
А. Гаглоев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
26
Илья Изотов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
24
Дмитрий Галин
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Чита
79
Максим Счастливцев
ВР
87
Александр Александров
ЦЗ
33
Артем Дробышев
ЦЗ
13
Алексей Подпругин
ЦЗ
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
20
Сергей Дудкин
ОП
9
Роман Гаврюш
ЦП
88
Андрей Александров
ЦП
75
Евгений Бастов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
Чита
96
Александр Косенко
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
22
Роман Куклин
ЦП
8
Никита Красоткин
ЦП
94
Алексей Рябованов
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Кондратюк
26
Изотов
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
24
Галин
11
Гаглоев
3
Алахвердов
20
Хинчагов
19
Гайдуков
22
Яркин
4-1-3-1-1
79
Счастливцев
33
Дробышев
13
Подпругин
26
Беличенко
87
Александров
20
Дудкин
9
Гаврюш
88
Александров
75
Бастов
23
Зуев
15
Фатихов
11
Гаглоев
14
Первушин
14
Первушин
11
Гаглоев
19
Гайдуков
15
Утюжников
15
Утюжников
19
Гайдуков
24
Галин
72
Марков
72
Марков
24
Галин
10
Матрахов
88
Миронов
88
Миронов
10
Матрахов
75
Бастов
22
Куклин
22
Куклин
75
Бастов
88
Александров
8
Красоткин
8
Красоткин
88
Александров
87
Александров
32
Бодялов
32
Бодялов
87
Александров
Остались в запасе
Сахалин
Чита
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
13
Сергей Панов
ВР
94
Алексей Рябованов
ЦФ
96
Александр Косенко
ВР
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
94
Алексей Рябованов
ЦФ
96
Александр Косенко
ВР
Статистика матча Сахалин - Чита
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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2024.12.30 11:24
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