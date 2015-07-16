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Лига Европы 2026/2027
Спартак Тр - Линфилд
Спартак Тр - Линфилд: обзор матча 16 июля 2015
Спартак Тр
16.07.2015, четверг, 21:05
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Линфилд
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Тр - Линфилд
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0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
- : -
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
1 : 2
20.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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