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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Таврия
Черноморец - Таврия: обзор матча 04 апреля 2009
Черноморец
04.04.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 22 тур
0 : 2
Завершен
Таврия
39'
А. Ковпак (П)
79'
Л. Идахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Таврия
Желтая карточка
П. Хайдучек
Замена
️️️️
Ж. Любенович
ГОЛ! 0:2!
Л. Идахор
Желтая карточка
А. Тришович
Замена
️️️️
А. Тришович
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ковпак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
0
Руслан Левига
ЦП
6
Сергей Нудный
ЦП
10
Александр Косырин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
6
Саша Джуричич
ЦЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
3-2-1-2
0
Ширяев
13
Белецкий
4
Гришко
51
Яценко
0
Левига
6
Нудный
8
Тришович
9
Диденко
10
Косырин
4-3-2
1
Старцев
20
Монахов
7
Хайдучек
80
Корнев
6
Джуричич
2
Галюза
22
Любенович
84
Голайдо
11
Идахор
39
Ковпак
Остались в запасе
Черноморец
Таврия
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Черноморец - Таврия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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