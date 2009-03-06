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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 06 марта 2009
Таврия
06.03.2009, пятница, 19:00
Чемпионат Украины, 19 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
18'
Л. Идахор
49'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Замена
️️️️
С. Маркович
Желтая карточка
Я. Тигорев
Замена
️️️️
Ч. Майкл Алози
Желтая карточка
Т. Степаненко
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Желтая карточка
С. Силюк
ГОЛ! 1:0!
Л. Идахор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Таврия
22
Олег Карамушка
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
0
Драган Перишич
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
1-3-2
22
Карамушка
5
Маркович
84
Голайдо
2
Галюза
22
Любенович
39
Ковпак
11
Идахор
3-2-3-1
35
Жук
0
Перишич
19
Невмывака
15
Вернидуб
27
Степаненко
28
Тигорев
42
Писоцкий
5
Силюк
17
Аржанов
99
Алози
Остались в запасе
Таврия
Металлург
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Таврия - Металлург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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Таврия
Металлург
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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