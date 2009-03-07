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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 07 марта 2009
Шахтер
07.03.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 19 тур
1 : 0
Завершен
Днепр
35'
Фернандиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
Замена
А. Гай
️️️️
Жадсон
Замена
С. Назаренко
️️️️
В. Сердюк
Замена
А. Гладкий
️️️️
Е. Селезнев
Замена
️️️️
А. Белик
Замена
Илсиньо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
В. Лисицкий
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фернандиньо
Желтая карточка
В. Сердюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Днепр
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
32
Ищенко
33
Срна
18
Левандовски
5
Фернандиньо
44
Дуляй
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Селезнев
3-2-2-2
12
Боровик
22
Лисицкий
25
Холек
16
Русол
4
Сердюк
29
Денисов
29
Ротань
25
Калиниченко
9
Белик
8
Гоменюк
10
Жадсон
19
Гай
19
Гай
10
Жадсон
10
Виллиан
77
Илсиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Селезнев
20
Гладкий
20
Гладкий
11
Селезнев
4
Сердюк
9
Назаренко
9
Назаренко
4
Сердюк
28
Шахов
28
Шахов
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
2
Линас Климавичус
ЦЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
0
Вячеслав Кернозенко
ВР
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Шахтер - Днепр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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