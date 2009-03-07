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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 07 марта 2009
Мариуполь
07.03.2009, суббота, 19:00
Чемпионат Украины, 19 тур
1 : 5
Завершен
Карпаты
23'
И. Кривошеенко (П)
26'
С. Кузнецов
40'
В. Кобин
44'
С. Кузнецов
80'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
ГОЛ! 1:4!
С. Кузнецов
Замена
️️️️
А. Гурули
Замена
️️️️
А. Ткачук
Замена
️️️️
С. Лима
ГОЛ! 1:3!
С. Кузнецов
ГОЛ! 1:2!
В. Кобин
Желтая карточка
М. Кополовец
ГОЛ! 1:1!
С. Кузнецов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Кривошеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
58
Дмитрий Воробей
ЦП
2
Валентин Нефедов
ЦП
9
Андрей Оберемко
ЦП
0
Северино Лима
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
4-3-2
99
Шуховцев
35
Соляник
24
Чучман
6
Кирильчик
14
Савин
58
Воробей
2
Нефедов
9
Оберемко
11
Кривошеенко
0
Лима
4-1-3-1
1
Романенко
14
Кобин
35
Ощипко
4
Милошевич
18
Кополовец
19
Ткачук
16
Худобяк
9
Гурули
9
Кожанов
79
Кузнецов
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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