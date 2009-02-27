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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 27 февраля 2009
Металлург
27.02.2009, пятница, 19:00
Чемпионат Украины, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
56'
С. Даниловский
81'
Р. Костышин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
Желтая карточка
А. Максимов
Вторая желтая
А. Грицай
ГОЛ! 1:1!
Р. Костышин
Пас отдал
С. Мотуз
Замена
А. Мелащенко
️️️️
Р. Каракевич
Желтая карточка
А. Воловик
Желтая карточка
С. Мотуз
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Сытник
Замена
С. Мотуз
️️️️
Э. Булку
ГОЛ! 1:0!
С. Даниловский
Желтая карточка
Р. Каракевич
Замена
А. Опря
️️️️
О. Шелаев
Замена
С. Даниловский
️️️️
В. Корытько
Замена
Д. Лазич
️️️️
С. Шищенко
Желтая карточка
А. Грицай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
10
Владимир Корытько
ПП
9
Александр Сытник
ЦФ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
0
Александр Грановский
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
81
Сергей Карпенко
ПЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
17
Дориан Бюлюкбаши
(К)
АП
77
Роман Каракевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
20
Фабиньо
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
Кривбасс
0
Евгений Дейнеко
ВР
2
Александр Шагойко
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
0
Юрий Булычев
ЦП
0
Анатолий Опря
ЦП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
0
Александр Мелащенко
ЦФ
3-2-1-2
81
Дишленкович
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
13
Ткаченко
10
Корытько
18
Димитров
0
Шищенко
9
Сытник
4-1-2-2-1
23
Хиди
12
Андриенко
0
Грановский
8
Булку
81
Карпенко
5
Шелаев
25
Максимов
35
Грицай
10
Костышин
17
Бюлюкбаши
77
Каракевич
9
Сытник
20
Фабиньо
20
Фабиньо
9
Сытник
10
Корытько
99
Даниловский
99
Даниловский
10
Корытько
0
Шищенко
10
Лазич
10
Лазич
0
Шищенко
5
Шелаев
0
Опря
0
Опря
5
Шелаев
8
Булку
59
Мотуз
59
Мотуз
8
Булку
77
Каракевич
0
Мелащенко
0
Мелащенко
77
Каракевич
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
0
Сергей Билозор
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
Главный тренер
Николай Костов
2
Александр Шагойко
ЦЗ
0
Юрий Булычев
ЦП
0
Евгений Дейнеко
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
0
Сергей Билозор
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
Остались в запасе
2
Александр Шагойко
ЦЗ
0
Юрий Булычев
ЦП
0
Евгений Дейнеко
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Кривбасс
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:55 (прямая)
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