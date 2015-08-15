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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бордо
Сент-Этьен - Бордо: обзор матча 15 августа 2015
Сент-Этьен
15.08.2015, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
58'
Р. Амума
89'
А. Савье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бордо
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Савье
Замена
Б. Корнье
️️️️
Н. Ру
87'
86'
Замена
Т. Туре
️️️️
Ш. Диабате
Замена
В. Пажо
️️️️
Ф. Лемуан
80'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Ж. Баэбек
77'
68'
Замена
И. Телин
️️️️
Н. Морис-Белэй
64'
Замена
Д. Ролан
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
Ф. Лемуан
58'
51'
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
Ж. Клеман
41'
Желтая карточка
Ж. Баэбек
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Бордо
30
Симон Лефебвр
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
19
Погба
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
11
Клеман
18
Лемуан
4
Диоманд
26
Ру
38
Баэбек
17
Амума
4-2-4
40
Приор
24
Жилберт
4
Ямбере
5
Паллуа
26
Контенто
8
Шантом
71
Бийого Поко
10
Хазри
19
Морис-Белэй
6
Савье
14
Диабате
18
Лемуан
17
Пажо
17
Пажо
18
Лемуан
26
Ру
10
Корнье
10
Корнье
26
Ру
38
Баэбек
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
38
Баэбек
14
Диабате
14
Туре
14
Туре
14
Диабате
10
Хазри
4
Ролан
4
Ролан
10
Хазри
19
Морис-Белэй
92
Телин
92
Телин
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бордо
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Милан Гайич
ПЗ
30
Симон Лефебвр
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
29
Франсуа Клер
ПЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
30
Симон Лефебвр
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Сент-Этьен - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Помощники судьи:
Лорьян Стьен
Седрик Моро
Резервный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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