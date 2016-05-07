Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 07 мая 2016
Вест Хэм
07.05.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 4
Завершен
Суонси
68'
С. Кингсли (АГ)
25'
У. Раутледж
31'
А. Айю
51'
К. Сун-Юн
90'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
90'
Замена
Л. Бриттон
️️️️
А. Айю
90'
ГОЛ! 1:4!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Айю
Желтая карточка
А. Огбонна
85'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Ланзини
84'
82'
Замена
Б. Гомис
️️️️
У. Раутледж
Желтая карточка
У. Рид
81'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ш. Куяте
77'
Желтая карточка
Д. Сахо
72'
70'
Замена
А. Ранхель
️️️️
М. Барроу
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
С. Кингсли
68'
Замена
Д. Сахо
️️️️
В. Мозес
59'
51'
ГОЛ! 0:3!
К. Сун-Юн
Пас отдал
М. Барроу
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
Пас отдал
С. Кингсли
25'
ГОЛ! 0:1!
У. Раутледж
Пас отдал
К. Ноутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
21
Огбонна
23
Рид
8
Куяте
16
Нобл
11
Мозес
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Антонио
4-1-3-2
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Амат
6
Фернандес
3
Кингсли
8
Фер
77
Барроу
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
24
Айю
15
Раутледж
22
Ланзини
13
Валенсия
13
Валенсия
22
Ланзини
11
Мозес
25
Сахо
25
Сахо
11
Мозес
8
Куяте
10
Эменике
10
Эменике
8
Куяте
77
Барроу
22
Ранхель
22
Ранхель
77
Барроу
24
Айю
7
Бриттон
7
Бриттон
24
Айю
15
Раутледж
18
Гомис
18
Гомис
15
Раутледж
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 23:55)
Новости команд
Все
Вест Хэм
Суонси
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+