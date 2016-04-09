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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Челси
Суонси - Челси: обзор матча 09 апреля 2016
Суонси
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Челси
25'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Челси
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Монтеро
84'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
79'
79'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Л. Фер
79'
76'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Палоски
75'
71'
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
А. Палоски
70'
Замена
У. Раутледж
️️️️
А. Айю
67'
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Пато
45'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
М. Миазга
Желтая карточка
Н. Тэйлор
43'
40'
Желтая карточка
М. Миазга
36'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
А. Ранхель
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
44
Чарли Колкетт
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
6
Фернандес
8
Фер
4
Корк
10
Монтеро
24
Айю
10
Сигурдссон
9
Палоски
4-4-1-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
3
Миазга
20
Иванович
21
Баба
8
Оскар
12
Оби Микел
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
9
Педро
12
Пато
10
Монтеро
26
Ноутон
26
Ноутон
10
Монтеро
24
Айю
15
Раутледж
15
Раутледж
24
Айю
9
Палоски
18
Гомис
18
Гомис
9
Палоски
3
Миазга
29
Кенеди
29
Кенеди
3
Миазга
12
Пато
11
Траоре
11
Траоре
12
Пато
20
Лофтус-Чик
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Суонси
Челси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Суонси - Челси
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
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