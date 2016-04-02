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Вест Хэм - Кристал Пэлас
Вест Хэм - Кристал Пэлас: обзор матча 02 апреля 2016
Вест Хэм
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
18'
М. Ланзини
41'
Д. Пайет
15'
Д. Делэйни
75'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
Б. Сако
90'
+1
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
80'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гэйл
71'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Ледли
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Сахо
69'
Красная карточка
Ш. Куяте
68'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Э. Эменике
60'
45'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Заа
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
41'
Желтая карточка
У. Рид
29'
Желтая карточка
М. Нобл
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Ланзини
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Делэйни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
21
Огбонна
23
Рид
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
18
Антонио
25
Сахо
10
Эменике
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
16
Ледли
15
Йединак
11
Боласи
40
Панчеон
20
Сако
10
Заа
16
Нобл
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
25
Сахо
13
Валенсия
13
Валенсия
25
Сахо
10
Эменике
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Эменике
16
Ледли
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
16
Ледли
10
Заа
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Заа
Остались в запасе
Вест Хэм
Кристал Пэлас
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Славен Билич
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Вест Хэм - Кристал Пэлас
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Аптон Парк
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