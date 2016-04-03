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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 03 апреля 2016
Манчестер Юнайтед
03.04.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
54'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Желтая карточка
Д. Лингард
90'
+2
87'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Р. Баркли
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Блинд
81'
62'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
К. Смоллинг
61'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Кэррик
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Т. Фосу-Менса
54'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Рохо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Умар Ниасс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
5
Рохо
36
Дармиан
14
Шнейдерлен
16
Кэррик
77
Лингард
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
4-4-2
1
Жоэль
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
3
Бэйнс
12
Леннон
8
Клеверли
16
МакКарти
6
Баркли
9
Лукаку
10
Деулофеу
5
Рохо
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
5
Рохо
16
Кэррик
21
Эррера
21
Эррера
16
Кэррик
17
Блинд
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Блинд
6
Баркли
14
Ниасс
14
Ниасс
6
Баркли
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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