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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 марта 2016
Вест Бромвич
06.03.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
67'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Замена
Сандро
️️️️
С. Бераино
88'
83'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Дармиан
75'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Д. МакКлин
️️️️
С. Сессеньон
69'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
С. Поконьоли
67'
62'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Й. Ольссон
58'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
К. Доусон
55'
26'
Вторая желтая
Х. Мата
23'
Желтая карточка
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
15
Доусон
17
Честер
24
Флетчер
29
Сессеньон
8
Гарднер
22
Якоб
38
Бераино
23
Рондон
4-2-3-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
5
Рохо
6
Смоллинг
17
Блинд
21
Эррера
16
Кэррик
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
9
Марсьяль
15
Доусон
15
Поконьоли
15
Поконьоли
15
Доусон
29
Сессеньон
16
МакКлин
16
МакКлин
29
Сессеньон
38
Бераино
30
Сандро
30
Сандро
38
Бераино
36
Дармиан
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
36
Дармиан
21
Эррера
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
21
Эррера
9
Рэшфорд
10
Депай
10
Депай
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
13
Боаз Майхилл
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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