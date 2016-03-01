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Сандерленд - Кристал Пэлас
Сандерленд - Кристал Пэлас: обзор матча 01 марта 2016
Сандерленд
01.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
36'
Д. Н'Дойе
90'
Ф. Борини
61'
К. Уикхэм
67'
К. Уикхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:2!
Ф. Борини
Пас отдал
Д. Йедлин
90'
84'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
К. Уикхэм
Замена
Ф. Борини
️️️️
Л. Каттермол
80'
77'
Замена
Б. Сако
️️️️
Я. Боласи
73'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
67'
ГОЛ! 1:2!
К. Уикхэм
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Я. Кирхгофф
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
Я. Боласи
45'
+1
Желтая карточка
С. Данн
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Д. Дефо
36'
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
Д. О'Ши
28'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-3-1-3
1
Манноне
2
Йедлин
5
Коне
16
О'Ши
15
ван Анхолт
6
М'Вила
27
Кирхгофф
6
Родуэлл
9
Дефо
10
Хазри
14
Н'Дойе
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
16
Келли
11
Боласи
29
Кабай
77
Матч
15
Йединак
10
Заа
13
Уикхэм
16
О'Ши
4
Кабуль
4
Кабуль
16
О'Ши
27
Кирхгофф
6
Каттермол
6
Каттермол
27
Кирхгофф
Каттермол
16
Борини
16
Борини
Каттермол
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
11
Боласи
20
Сако
20
Сако
11
Боласи
13
Уикхэм
25
Адебайор
25
Адебайор
13
Уикхэм
Остались в запасе
Сандерленд
Кристал Пэлас
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сандерленд - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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