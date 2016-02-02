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Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 02 февраля 2016
Манчестер Юнайтед
02.02.2016, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
13'
Д. Лингард
22'
А. Марсьяль
52'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Мата
87'
84'
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
79'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Марсьяль
78'
59'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
А. Марсьяль
58'
Желтая карточка
М. Дармиан
54'
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
52'
29'
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
У. Руни
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
Пас отдал
К. Бортуик-Джексон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
36
Дармиан
25
Феллайни
16
Кэррик
9
Марсьяль
77
Лингард
64
Мата
32
Руни
4-2-1-1-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
5
Муниеса
33
Питерс
17
Афеллай
12
Уилэн
9
Кркич
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
8
Перейра
8
Перейра
64
Мата
9
Марсьяль
10
Депай
10
Депай
9
Марсьяль
2
Вольшайд
27
Бардсли
27
Бардсли
2
Вольшайд
9
Кркич
7
Айрленд
7
Айрленд
9
Кркич
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Якоб Хаугор
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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