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Манчестер Юнайтед - Суонси
Манчестер Юнайтед - Суонси: обзор матча 02 января 2016
Манчестер Юнайтед
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
47'
А. Марсьяль
78'
У. Руни
70'
Г. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Суонси
Замена
М. Кэррик
️️️️
А. Эррера
90'
Желтая карточка
Д. Блинд
85'
82'
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Айю
82'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Э. Янг
79'
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Пас отдал
А. Марсьяль
78'
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
М. Барроу
64'
Желтая карточка
У. Раутледж
61'
Замена
М. Барроу
️️️️
Л. Бриттон
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Э. Янг
47'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Джонс
46'
Желтая карточка
К. Смоллинг
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
77
Моду Барроу
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
14
Шнейдерлен
21
Эррера
31
Швайнштайгер
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
4-1-2-3
22
Фабиански
22
Ранхель
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
7
Бриттон
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
15
Янг
17
МакНэйр
17
МакНэйр
15
Янг
4
Джонс
36
Дармиан
36
Дармиан
4
Джонс
21
Эррера
16
Кэррик
16
Кэррик
21
Эррера
7
Бриттон
77
Барроу
77
Барроу
7
Бриттон
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
24
Айю
18
Гомис
18
Гомис
24
Айю
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Суонси
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 19:55)
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