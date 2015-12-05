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Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 05 декабря 2015
Сток Сити
05.12.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Сити
7'
М. Арнаутович
15'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
И. Афеллай
85'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Д. Шакири
77'
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Кркич
72'
62'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
57'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
В. Бони
56'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Фернандиньо
51'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Шакири
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Шакири
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Батлэнд
5
Кэмерон
17
Шоукросс
2
Вольшайд
33
Питерс
8
Джонсон
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
9
Кркич
17
Афеллай
4-1-1-3-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
2
Демичелис
11
Коларов
5
Фернандо
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
2
Бони
10
Шакири
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
10
Шакири
9
Кркич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Кркич
17
Афеллай
19
Уолтерс
19
Уолтерс
17
Афеллай
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
5
Фернандиньо
18
Делф
18
Делф
5
Фернандиньо
2
Бони
17
Ихеначо
17
Ихеначо
2
Бони
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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