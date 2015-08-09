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Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 09 августа 2015
Сток Сити
09.08.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
85'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
85'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Гомес
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Ч. Адам
78'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
И. Афеллай
77'
76'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Айб
Желтая карточка
Ч. Адам
70'
62'
Желтая карточка
Д. Гомес
60'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Лаллана
50'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Э. Питерс
46'
38'
Желтая карточка
Д. Милнер
26'
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
И. Афеллай
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-4-1
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Кэмерон
5
Муниеса
8
Джонсон
12
Уилэн
17
Афеллай
8
ван Гинкел
16
Адам
19
Уолтерс
92
Диуф
4-2-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
37
Шкртел
6
Ловрен
2
Гомес
20
Милнер
14
Хендерсон
33
Айб
10
Лаллана
11
Коутиньо
20
Бентеке
33
Питерс
2
Вольшайд
2
Вольшайд
33
Питерс
16
Адам
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
16
Адам
17
Афеллай
27
Одемвингие
27
Одемвингие
17
Афеллай
10
Лаллана
23
Джан
23
Джан
10
Лаллана
33
Айб
9
Фирмино
9
Фирмино
33
Айб
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 1
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