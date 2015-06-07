Россия - Белоруссия

единственное, что мне понравилось, то это легкость с которой забивали 2 последних мяча
единственное, что мне понравилось, то это легкость с которой забивали 2 последних мяча
все-равно красавцы!)
Ну как так то,я на ничейку ставил(
Пенсия тоже хорошо. Гулять с внукам, настоящий футбол смотреть по телевизору. Только тренировать не лезьте, неумехи. А вот молодежь сегодня порадовала. Есть будущее у российского футбола, только ему дорогу не дают, те кто сидит в РФС, упыри.
Позорники - неудачники
Случайность....
Да чё его слушать-этого самовредителя!
Замены себя оправдали))
Саша, ты, что творишь пожалей нас)))
Вот вам и Кержаков