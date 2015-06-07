Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Иван Кружляк (Братислава)

Россия - Белоруссия

07.06.2015, Воскресенье, 18:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Россия 2" 17:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Россия - Белоруссия
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    простоболельщикрубин 12 июня 2015, 18:55

    единственное, что мне понравилось, то это легкость с которой забивали 2 последних мяча

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    GOFR16 8 июня 2015, 19:12

    все-равно красавцы!)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    Bubzilka77777 7 июня 2015, 20:47

    Ну как так то,я на ничейку ставил(

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23

    НЕПАТРИОТ 7 июня 2015, 19:56

    Пенсия тоже хорошо. Гулять с внукам, настоящий футбол смотреть по телевизору. Только тренировать не лезьте, неумехи. А вот молодежь сегодня порадовала. Есть будущее у российского футбола, только ему дорогу не дают, те кто сидит в РФС, упыри.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +90

    WESSARION 7 июня 2015, 19:55

    Молодой из ЗЕНИТА дал забить [ Соблюдайте правила] одноклубнику , респект и уважуха , а что дальше....

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    KAVIRUS > WESSARION 7 июня 2015, 20:06

    И дальше так же надо,и не только одноклубникам.Вот тогда и будет команда!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    FK Zenit SPB 7 июня 2015, 19:55

    Позорники - неудачники

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +43

    fuval 7 июня 2015, 19:54

    Случайность....

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +34

    Мастер Спорта > fuval 7 июня 2015, 19:55

    молодцы!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2545

    Тraumtanzеr > fuval 7 июня 2015, 20:02

    От хохла ничего иного даже услышать не думал.

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +65

    KAVIRUS > Тraumtanzеr 7 июня 2015, 20:04

    Да чё его слушать-этого самовредителя!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +43

    fuval > KAVIRUS 7 июня 2015, 20:10

    не слухати, а читати! маєщ розуміти, що пишеш!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +43

    fuval > KAVIRUS 7 июня 2015, 20:17

    а мені здається, що зрозумів, а ти навпаки - не зрозумів.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    Cska555 MoskoW 7 июня 2015, 19:53

    Замены себя оправдали))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +124

    stexor 7 июня 2015, 19:52

    Саша, ты, что творишь пожалей нас)))

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +30

    Лодыгин Юрий 7 июня 2015, 19:52

    Вот вам и Кержаков

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 