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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Блэкберн
Ливерпуль - Блэкберн: обзор матча 08 марта 2015
Ливерпуль
08.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Блэкберн
87'
Желтая карточка
Т. Кэрни
68'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Б. Маршалл
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Маркович
58'
Желтая карточка
Э. Джан
44'
Замена
К. Туре
️️️️
М. Шкртел
10'
Травма
М. Шкртел
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Блэкберн
13
Саймон Иствуд
ВР
29
Маркус Ольссон
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ПЗ
32
Крэйг Конвэй
ЛП
7
Ли Улльямсон
ОП
30
Корри Эванс
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Миньоле
37
Шкртел
6
Ловрен
8
Джонсон
23
Джан
8
Маркович
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
4-2-3-1
13
Иствуд
3
Хэнли
15
Баптисте
6
Килгаллон
29
Ольссон
7
Улльямсон
30
Эванс
10
Кэрни
10
Маршалл
32
Конвэй
39
Жестеде
37
Шкртел
2
Туре
2
Туре
37
Шкртел
8
Маркович
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Маркович
10
Маршалл
19
Тэйлор
19
Тэйлор
10
Маршалл
Остались в запасе
Ливерпуль
Блэкберн
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Джейсон Стил
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Донейл Хенри
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Крис Браун
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Ливерпуль - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
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