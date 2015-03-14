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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Орландо Сити
Динамо Хьюстон - Орландо Сити: обзор матча 14 марта 2015
Динамо Хьюстон
14.03.2015, суббота, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Хьюстон - Орландо Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Робертсон Стэдиум
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Динамо Хьюстон
Орландо Сити
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15 августа
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23 июля
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«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
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Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
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Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
⚡️ «Атлетико» объявил об уходе Гризманна
24 марта
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