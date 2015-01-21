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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 21 января 2015
Барселона
21.01.2015, среда, 23:59
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Атлетико
85'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Д. Годин
89'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Габи
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
87'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
85'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
85'
84'
Желтая карточка
Габи
82'
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Х. Маскерано
79'
Желтая карточка
Л. Суарес
78'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
76'
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Гризманн
46'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Ф. Торрес
45'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Сикейра
66
Туран
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
7
Гризманн
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Гризманн
14
Габи
9
Хименес
9
Хименес
14
Габи
9
Торрес
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Торрес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
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