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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 28 января 2015
Атлетико
28.01.2015, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Барселона
1'
Ф. Торрес
30'
Р. Гарсия (П)
9'
Неймар
38'
Ж. Миранда (АГ)
41'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Кани
84'
Вторая желтая
М. Суарес
82'
Желтая карточка
Х. Хименес
81'
77'
Замена
Педро
️️️️
Неймар
Желтая карточка
Г. Сикейра
75'
74'
Желтая карточка
Д. Алвес
70'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
М. Суарес
69'
Замена
Кани
️️️️
А. Туран
62'
61'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Х. Гамес
️️️️
Хуанфран
57'
Желтая карточка
А. Туран
47'
Вторая желтая
Габи
46'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
46'
44'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Габи
42'
41'
ГОЛ! 2:3!
Неймар
Пас отдал
Ж. Альба
38'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ж. Миранда
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Гарсия
30'
29'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Р. Гарсия
13'
9'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Г. Сикейра
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
3-2-3-2
1
Облак
4
Суарес
20
Хименес
13
Миранда
6
Сикейра
20
Хуанфран
14
Габи
14
Гарсия
66
Туран
9
Торрес
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
20
Хуанфран
18
Гамес
18
Гамес
20
Хуанфран
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
66
Туран
8
Кани
8
Кани
66
Туран
14
Маскерано
22
Матье
22
Матье
14
Маскерано
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
10
Неймар
9
Педро
9
Педро
10
Неймар
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
7
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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