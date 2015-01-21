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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Конго
Габон - Конго: обзор матча 21 января 2015
Габон
21.01.2015, среда, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Конго
48'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Конго
Замена
Д. Ленгулама
️️️️
Ф. Бюло
89'
87'
Замена
Ф. Н'Ганга
️️️️
А. Бука
Замена
С. Мбенги
️️️️
Л. Мадинда
84'
75'
Замена
К. Малонга
️️️️
Ф. Доре
Желтая карточка
А. Бийого Поко
74'
74'
Замена
Ф. Н'Гусси
️️️️
Ц. Гандзе
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Д. Ндонг
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
П. Оньянге
45'
+1
Желтая карточка
Б. Мубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
11
Леви Мадинда
ЦП
10
Фредерик Бюло
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Конго
0
Кристоффер Мафумби
ВР
4
Борис Мубио
ЦЗ
6
Димитри Биссики
ЦЗ
18
Марвин Бодри
ЦЗ
5
Арнольд Бука
ЦЗ
21
Саджесс Бабеле
ЦП
14
Цесар Гандзе
ЦП
8
Дельвин Ндинга
ЦП
7
Принс Оньянге
ЦП
13
Тьеви
ПВ
10
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Габон
23
Ив Битсеки
ВР
16
Энтони Мезуи
ВР
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
13
Самсон Мбенги
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
3
Джоан Ленгулама
ЦФ
Конго
22
Павел Ндзила
ВР
16
Чансел Масса
ВР
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
20
Харди Бингулия
ЦП
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
11
Фабрис Н'Гусси
ЦФ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
17
Крис Малонга
ЦФ
19
Доминик Малонга
ЦФ
4-4-2
1
Овоно
6
Обьянг
5
Экюэль-Манга
2
Аппиндангойе
8
Палун
11
Мадинда
22
Ндонг
17
Бийого Поко
10
Бюло
9
Обамеянг
7
Эвуна
4-4-1-1
0
Мафумби
6
Биссики
18
Бодри
5
Бука
4
Мубио
14
Гандзе
8
Ндинга
7
Оньянге
21
Бабеле
13
Тьеви
10
Доре
11
Мадинда
13
Мбенги
13
Мбенги
11
Мадинда
10
Бюло
3
Ленгулама
3
Ленгулама
10
Бюло
22
Ндонг
12
Канга
12
Канга
22
Ндонг
14
Гандзе
11
Н'Гусси
11
Н'Гусси
14
Гандзе
10
Доре
17
Малонга
17
Малонга
10
Доре
5
Бука
2
Н'Ганга
2
Н'Ганга
5
Бука
Остались в запасе
Габон
Конго
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
18
Александер Н'Думбу
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
22
Павел Ндзила
ВР
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
16
Чансел Масса
ВР
19
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
18
Александер Н'Думбу
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
Остались в запасе
22
Павел Ндзила
ВР
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
16
Чансел Масса
ВР
19
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Габон - Конго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гомес
Стадион:
Эстадио де Бата
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