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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Буркина-Фасо
Габон - Буркина-Фасо: обзор матча 17 января 2015
Габон
17.01.2015, суббота, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
19'
П. Обамеянг
72'
М. Эвуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габон - Буркина-Фасо
Замена
Д. Ленгулама
️️️️
М. Эвуна
87'
Замена
С. Мбенги
️️️️
Л. Мадинда
83'
77'
Замена
П. Накулма
️️️️
Д. Коне
Желтая карточка
Ж. Обьянг
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Эвуна
Пас отдал
Ф. Бюло
72'
66'
Замена
А. Бансе
️️️️
Д. Зонго
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Д. Ндонг
63'
Желтая карточка
Ф. Бюло
53'
Желтая карточка
Д. Ндонг
40'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
30
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
10
Фредерик Бюло
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Джермейн Саноу
ВР
13
Нарцисс Бамбара
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
17
Джонатан Зонго
ЛП
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Пол Пут
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
13
Самсон Мбенги
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
3
Джоан Ленгулама
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
9
Исса Гуо
ЦЗ
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
3
Мусса Йедан
ЦП
8
Абду Траоре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
20
Иссиака Удраого
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
4-4-2
1
Овоно
5
Экюэль-Манга
8
Палун
30
Мусаву-Кинг
6
Обьянг
10
Бюло
17
Бийого Поко
11
Мадинда
22
Ндонг
9
Обамеянг
7
Эвуна
4-1-4-1
23
Саноу
5
Коффи
25
Яго
4
Коне
13
Бамбара
18
Каборе
11
Питройпа
10
Траоре
6
Коне
17
Зонго
10
Траоре
11
Мадинда
13
Мбенги
13
Мбенги
11
Мадинда
7
Эвуна
3
Ленгулама
3
Ленгулама
7
Эвуна
22
Ндонг
12
Канга
12
Канга
22
Ндонг
17
Зонго
15
Бансе
15
Бансе
17
Зонго
6
Коне
7
Накулма
7
Накулма
6
Коне
Остались в запасе
Габон
Буркина-Фасо
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Мусса Йедан
ЦП
9
Исса Гуо
ЦЗ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Остались в запасе
21
Ромарик Роджомбе
ЦП
18
Александер Н'Думбу
ЦП
14
Жуниор Ото'О
ЦЗ
20
Бонавентуре Сокамби
ЦФ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
Остались в запасе
3
Мусса Йедан
ЦП
9
Исса Гуо
ЦЗ
20
Иссиака Удраого
ЦФ
1
Мусса Фофана
ВР
16
Абдулайе Сулама
ВР
8
Пол Кулибали
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
8
Абду Траоре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
Главный тренер
Пол Пут
Статистика матча Габон - Буркина-Фасо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Раджин Драпарсад Сичурн
(Мартинье)
Стадион:
Эстадио де Бата
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