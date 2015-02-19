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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Фиорентина
Тоттенхэм - Фиорентина: обзор матча 19 февраля 2015
Тоттенхэм
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Фиорентина
6'
Р. Сольдадо
36'
Х. Мария Басанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Фиорентина
85'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Гомес
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Паулиньо
84'
79'
Замена
М. Бадель
️️️️
Б. Валеро
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Таунсенд
74'
66'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Г. Кейн
️️️️
Н. Шадли
66'
51'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Р. Сольдадо
36'
36'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мария Басанта
Пас отдал
С. Савич
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Паулиньо
6'
5'
Желтая карточка
Гонсало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
14
Вертонген
17
Фасио
2
Уокер
6
Бенталеб
89
Шадли
18
Паулиньо
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Сольдадо
4-3-2-1
16
Тэтэрушану
15
Савич
15
Басанта
2
Гонсало
21
Паскуаль
6
Валеро
14
Фернандес
7
Писарро
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
18
Паулиньо
8
Мэйсон
8
Мэйсон
18
Паулиньо
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Ламела
25
Таунсенд
89
Шадли
9
Кейн
9
Кейн
89
Шадли
21
Паскуаль
3
Алонсо
3
Алонсо
21
Паскуаль
6
Валеро
47
Бадель
47
Бадель
6
Валеро
27
Гомес
72
Иличич
72
Иличич
27
Гомес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Фиорентина
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
33
Нето
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Тоттенхэм - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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