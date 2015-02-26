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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Тоттенхэм
Фиорентина - Тоттенхэм: обзор матча 26 февраля 2015
Фиорентина
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
54'
М. Гомес
71'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Тоттенхэм
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Хоакин
84'
75'
Замена
К. Уокер
️️️️
Я. Вертонген
Желтая карточка
М. Салах
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
71'
63'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Н. Бенталеб
63'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Н. Шадли
Замена
Гонсало
️️️️
Х. Мария Басанта
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
М. Бадель
54'
50'
Желтая карточка
Б. Дэвис
Желтая карточка
М. Бадель
36'
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Фернандес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
3
Алонсо
15
Савич
15
Басанта
4
Ричардс
47
Бадель
14
Фернандес
7
Писарро
10
Салах
17
Хоакин
27
Гомес
4-1-2-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
21
Кирикеш
17
Фасио
4
Дэвис
21
Стамбули
6
Бенталеб
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
9
Сольдадо
17
Хоакин
21
Паскуаль
21
Паскуаль
17
Хоакин
15
Басанта
2
Гонсало
2
Гонсало
15
Басанта
14
Фернандес
20
Аквилани
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Вертонген
2
Уокер
2
Уокер
14
Вертонген
89
Шадли
25
Таунсенд
25
Таунсенд
89
Шадли
6
Бенталеб
9
Кейн
9
Кейн
6
Бенталеб
Остались в запасе
Фиорентина
Тоттенхэм
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Фиорентина - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Артемио Франки
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