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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Бешикташ
Ливерпуль - Бешикташ: обзор матча 19 февраля 2015
Ливерпуль
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Бешикташ
85'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бешикташ
90'
+4
Желтая карточка
П. Франко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
85'
84'
Желтая карточка
Р. Мотта
77'
Желтая карточка
С. Куртулуш
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
А. Лаллана
77'
72'
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Шахан
Желтая карточка
Д. Ловрен
68'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Д. Аллен
63'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ф. Коутиньо
63'
60'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Х. Соса
44'
Желтая карточка
Э. Гулум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Бешикташ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
2-3-2-2-1
22
Миньоле
12
Сахо
37
Шкртел
5
Морено
23
Джан
33
Айб
14
Хендерсон
7
Аллен
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
4-5-1
1
Генен
2
Куртулуш
22
Гулум
3
Франко
31
Мотта
10
Шахан
8
Кавлак
7
Соса
13
Хатчинсон
30
Торе
19
Ба
7
Аллен
6
Ловрен
6
Ловрен
7
Аллен
10
Лаллана
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Коутиньо
7
Соса
15
Озякуп
15
Озякуп
7
Соса
10
Шахан
11
Фрей
11
Фрей
10
Шахан
Остались в запасе
Ливерпуль
Бешикташ
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ливерпуль - Бешикташ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Энфилд Роуд
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