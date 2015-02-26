Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Ливерпуль
Бешикташ - Ливерпуль: обзор матча 26 февраля 2015
Бешикташ
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Ливерпуль
72'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Ливерпуль
Пенальти не реализован!
Д. Ловрен
ГОЛ!
Д. Аллен
5:4
ГОЛ!
Э. Джан
5:3
ГОЛ!
А. Лаллана
5:2
ГОЛ!
Р. Ламберт
5:1
ГОЛ!
Т. Арслан
5:0
ГОЛ!
А. Хатчинсон
4:0
ГОЛ!
В. Кавлак
3:0
ГОЛ!
Г. Торе
2:0
ГОЛ!
Д. Ба
1:0
108'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Старридж
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Шахан
108'
104'
Желтая карточка
Э. Джан
82'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Балотелли
76'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Д. Айб
ГОЛ! 1:0!
Т. Арслан
Пас отдал
Д. Ба
72'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Х. Соса
61'
11'
Желтая карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бешикташ
41
Энес Фидайео
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-5-1-1
1
Генен
2
Куртулуш
3
Франко
40
Опаре
10
Шахан
7
Соса
8
Кавлак
20
Уйсал
13
Хатчинсон
30
Торе
19
Ба
4-1-1-1-3
22
Миньоле
2
Туре
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
23
Джан
7
Аллен
19
Стерлинг
33
Айб
45
Балотелли
15
Старридж
7
Соса
30
Арслан
30
Арслан
7
Соса
10
Шахан
11
Фрей
11
Фрей
10
Шахан
33
Айб
22
Манкильо
22
Манкильо
33
Айб
45
Балотелли
10
Лаллана
10
Лаллана
45
Балотелли
15
Старридж
17
Ламберт
17
Ламберт
15
Старридж
Остались в запасе
Бешикташ
Ливерпуль
41
Энес Фидайео
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
41
Энес Фидайео
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бешикташ - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Ливерпуль
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+