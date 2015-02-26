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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Аякс
Легия - Аякс: обзор матча 26 февраля 2015
Легия
26.02.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Аякс
11'
А. Милик
13'
Н. Виргевер
43'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Аякс
79'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Р. Кишна
72'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Й. Велтман
Замена
Э. Пинту
️️️️
М. Масловски
72'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
63'
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Жиро
60'
Замена
М. Сагановски
️️️️
О. Са
60'
46'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Д. Классен
43'
ГОЛ! 0:3!
А. Милик
Пас отдал
Р. Кишна
Желтая карточка
М. Жиро
39'
Желтая карточка
О. Са
24'
Желтая карточка
Гильерме
21'
Желтая карточка
И. Врдоляк
18'
13'
ГОЛ! 0:2!
Н. Виргевер
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Я. Силлессен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
16
Михал Масловски
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
12
Гильерме
АП
70
Орланду Са
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
4-2-1-3
12
Куцяк
28
Брож
3
Йодловиц
22
Жуниор
52
Ржежничак
16
Масловски
21
Врдоляк
12
Гильерме
19
Жиро
18
Кухарчик
70
Са
4-2-2-2
24
Силлессен
34
Велтман
16
ван Рейн
20
Бойлесен
24
Виргевер
23
Базур
17
Сереро
21
Эль-Гази
18
Классен
35
Кишна
30
Милик
70
Са
9
Сагановски
9
Сагановски
70
Са
19
Жиро
20
Косецки
20
Косецки
19
Жиро
16
Масловски
23
Пинту
23
Пинту
16
Масловски
18
Классен
24
Синкгравен
24
Синкгравен
18
Классен
34
Велтман
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
34
Велтман
35
Кишна
25
Андерсен
25
Андерсен
35
Кишна
Остались в запасе
Легия
Аякс
8
Ондрей Дуда
АП
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
34
Аркадиуш Маляж
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Легия - Аякс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Войска Польского
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