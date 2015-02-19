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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Легия
Аякс - Легия: обзор матча 19 февраля 2015
Аякс
19.02.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Легия
35'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Легия
90'
+1
Желтая карточка
И. Врдоляк
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Д. Классен
82'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Р. Кишна
74'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Т. Сереро
71'
Желтая карточка
Р. Базур
45'
36'
Желтая карточка
Т. Йодловиц
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Р. Кишна
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
16
Михал Масловски
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
12
Гильерме
АП
70
Орланду Са
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
20
Якуб Косецки
ЦФ
9
Марек Сагановски
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
16
ван Рейн
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
20
Бойлесен
23
Базур
17
Сереро
18
Классен
21
Эль-Гази
30
Милик
35
Кишна
4-2-1-3
12
Куцяк
28
Брож
3
Йодловиц
22
Жуниор
52
Ржежничак
16
Масловски
21
Врдоляк
12
Гильерме
19
Жиро
18
Кухарчик
70
Са
18
Классен
24
Синкгравен
24
Синкгравен
18
Классен
17
Сереро
44
Ридевальд
44
Ридевальд
17
Сереро
35
Кишна
20
Шоне
20
Шоне
35
Кишна
Остались в запасе
Аякс
Легия
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
20
Якуб Косецки
ЦФ
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
20
Якуб Косецки
ЦФ
9
Марек Сагановски
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Элиу Пинту
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Аякс - Легия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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