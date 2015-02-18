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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Порту
Базель - Порту: обзор матча 18 февраля 2015
Базель
18.02.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Порту
11'
Д. Гонсалес
79'
Данило (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Порту
85'
Желтая карточка
Данило
Замена
А. Хамуди
️️️️
Ш. Гаши
83'
81'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
К. Тельо
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Данило
68'
Замена
Р. Невеш
️️️️
О. Торрес
66'
Травма
О. Торрес
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Штреллер
63'
Желтая карточка
М. Сухи
62'
61'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
Ш. Гаши
56'
50'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
В. Самуэль
46'
35'
Желтая карточка
О. Торрес
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
35'
27'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
Д. Калла
️️️️
Д. Гонсалес
23'
Желтая карточка
Ф. Фрай
21'
Травма
Д. Гонсалес
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Фрай
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Таулант Джака
ПЗ
11
Шкелзен Гаши
ЛП
20
Фабиан Фрай
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ПП
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Джексон Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
18
Ахмед Хамуди
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Порту
1
Элтон
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-1-4-1
31
Вацлик
4
Сафари
6
Самуэль
17
Сухи
34
Джака
20
Фрай
11
Гаши
7
Дзуффи
6
Эль-Ненни
10
Гонсалес
9
Штреллер
4-1-2-2-1
1
Фабиано
13
Данило
5
Маркано
3
Майкон
26
Сандро
5
Каземиро
16
Эррера
8
Торрес
8
Браими
37
Тельо
9
Мартинес
11
Гаши
18
Хамуди
18
Хамуди
11
Гаши
10
Гонсалес
33
Калла
33
Калла
10
Гонсалес
9
Штреллер
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Штреллер
8
Торрес
21
Невеш
21
Невеш
8
Торрес
37
Тельо
11
Кинтеро
11
Кинтеро
37
Тельо
8
Браими
7
Куарежма
7
Куарежма
8
Браими
Остались в запасе
Базель
Порту
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Элтон
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Базель - Порту
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
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- : -
24.11.2026
Порту
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Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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