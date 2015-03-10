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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Базель
Порту - Базель: обзор матча 10 марта 2015
Порту
10.03.2015, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Базель
14'
Я. Браими
47'
Э. Эррера
56'
Каземиро
76'
В. Абубакар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Базель
90'
+1
Вторая желтая
В. Самуэль
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Эвандро
79'
77'
Замена
Д. Калла
️️️️
Ш. Гаши
ГОЛ! 4:0!
В. Абубакар
76'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Я. Браими
74'
62'
Замена
Й. Какитани
️️️️
Ф. Фрай
58'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Ф. Шер
ГОЛ! 3:0!
Каземиро
56'
Желтая карточка
И. Маркано
55'
55'
Желтая карточка
Б. Сафари
49'
Желтая карточка
В. Самуэль
ГОЛ! 2:0!
Э. Эррера
Пас отдал
Я. Браими
47'
36'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
29'
Желтая карточка
Ш. Гаши
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
Данило
21'
Травма
Данило
20'
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Ясин Браими
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Эвандро
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
34
Таулант Джака
ПЗ
11
Шкелзен Гаши
ЛП
20
Фабиан Фрай
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ПП
9
Марко Штреллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Порту
1
Элтон
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
33
Давиде Калла
ЦП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Фабиано
26
Сандро
3
Майкон
5
Маркано
13
Данило
5
Каземиро
15
Эвандро
16
Эррера
8
Браими
37
Тельо
9
Абубакар
4-1-4-1
31
Вацлик
34
Джака
5
Шер
6
Самуэль
4
Сафари
20
Фрай
10
Гонсалес
6
Эль-Ненни
7
Дзуффи
11
Гаши
9
Штреллер
13
Данило
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
13
Данило
8
Браими
21
Невеш
21
Невеш
8
Браими
15
Эвандро
7
Куарежма
7
Куарежма
15
Эвандро
20
Фрай
8
Какитани
8
Какитани
20
Фрай
11
Гаши
33
Калла
33
Калла
11
Гаши
5
Шер
7
Эмболо
7
Эмболо
5
Шер
Остались в запасе
Порту
Базель
1
Элтон
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Порту - Базель
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Драгау
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