Аргентина - Уругвай

"Виликий" опять потерялся,где левый пендаль?
|18 тур
|16 октября, среда
|03:30
|Уругвай
|3:2
|Аргентина
|9 тур
|13 октября, суббота
|04:00
|Аргентина
|3:0
|Уругвай
|18 тур
|16 октября, среда
|03:30
|Уругвай
|3:2
|Аргентина
|9 тур
|13 октября, суббота
|04:00
|Аргентина
|3:0
|Уругвай
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аргентина
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Парагвай
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Ямайка
|3
|0
|0
|3
|0:3
|-3
|0
"Виликий" опять потерялся,где левый пендаль?
[q]2' Первое подключение Сабалеты по левому флангу привело к попытке ворваться в штрафную площадь, однако надежно сыграл Лодейро, остановивший соперника.[/q]Почему опять Тевез в замене? Можно было убрать Пасторе и вместо него Тевеза! А Ди Мария на место в Пасторе отодвинуть)
Какие громкие имена составе Аргентины. Многие ведущие сборные позавидуют запасным альбисилесты. Тевеса вообще нужно было в основу ставить с его игрой.
Без Суареса это уже не то.