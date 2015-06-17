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Судьи
Главный судья:
Сандро Рикки (Посус-ди-Калдас)

Аргентина - Уругвай

17.06.2015, Среда, 02:30 мск Ла Серена, стадион Ла Портада Трансляция: "Спорт 1" 02:20 (прямая) Кубок Америки, 2 тур Аргентина - Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 03:30 Уругвай 3:2 Аргентина
9 тур
13 октября, суббота 04:00 Аргентина 3:0 Уругвай
Кубок Америки 2011
1/4 финала
17 июля, воскресенье 02:15 Аргентина 1:1
(4:5)п		 Уругвай
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Парагвай 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Ямайка 3 0 0 3 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +50

    kanuni 17 июня 2015, 04:16

    "Виликий" опять потерялся,где левый пендаль?

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci > kanuni 17 июня 2015, 04:32

    Ты проснулась?

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    Рейтинг: +104

    Killofwrath > kanuni 17 июня 2015, 04:51

    Месси хорошо играл

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    Рейтинг: +50

    kanuni > Bonnucci 17 июня 2015, 04:57

    Олень,я живу в Западном полушарии,а точнее в США,у нас здесь вечер.

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci > kanuni 17 июня 2015, 22:39

    ясно девочка

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci 17 июня 2015, 02:41

    [q]2' Первое подключение Сабалеты по левому флангу привело к попытке ворваться в штрафную площадь, однако надежно сыграл Лодейро, остановивший соперника.[/q]Почему опять Тевез в замене? Можно было убрать Пасторе и вместо него Тевеза! А Ди Мария на место в Пасторе отодвинуть)

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    Рейтинг: +27

    vip Ziama 17 июня 2015, 02:23

    Какие громкие имена составе Аргентины. Многие ведущие сборные позавидуют запасным альбисилесты. Тевеса вообще нужно было в основу ставить с его игрой.

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    Рейтинг: +264

    Planet Georgia 16 июня 2015, 21:50

    Без Суареса это уже не то.

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