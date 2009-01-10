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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Болтон
Арсенал - Болтон: обзор матча 10 января 2009
Арсенал
10.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
83'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Болтон
Желтая карточка
А. Рэмзи
+2
Замена
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
Т. Обадейи
️️️️
М. Рига
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Замена
К. Вела
️️️️
А. Диаби
Желтая карточка
М. Рига
Замена
М. Рига
️️️️
Й. Элмандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
6
Крис Бешам
ПЗ
16
Рикардо Гарднер
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Амаури Бишофф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
0
Мустафа Рига
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
5
Джуру
2
Туре
3
Санья
14
Насри
15
Денилсон
5
Диаби
27
Эбуэ
25
Адебайор
32
ван Перси
4-4-2
22
Яскилайнен
6
Бешам
28
Шитту
17
О'Брайен
2
Самуэль
31
Тэйлор
0
МакКэнн
21
Муамба
16
Гарднер
24
Дэйвис
11
Элмандер
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
10
Вела
10
Вела
5
Диаби
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
11
Элмандер
0
Рига
0
Рига
11
Элмандер
Рига
16
Обадейи
16
Обадейи
Рига
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
10
Амаури Бишофф
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Адам Богдан
ВР
Остались в запасе
10
Амаури Бишофф
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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