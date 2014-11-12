Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Хорватия
Аргентина - Хорватия: обзор матча 12 ноября 2014
Аргентина
12.11.2014, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Хорватия
49'
К. Ансальди
57'
Л. Месси (П)
11'
А. Шарбини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Хорватия
88'
Замена
И. Варгич
️️️️
Л. Калинич
84'
Замена
М. Рог
️️️️
Д. Чоп
83'
Замена
М. Митрович
️️️️
М. Лешкович
Замена
Х. Сильва
️️️️
К. Ансальди
77'
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Ди Мария
77'
72'
Замена
И. Томечак
️️️️
Х. Милич
Замена
Р. Перейра
️️️️
Э. Банега
71'
64'
Замена
М. Яяло
️️️️
А. Шарбини
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Ансальди
Пас отдал
Л. Месси
49'
46'
Замена
А. Халилович
️️️️
М. Ковачич
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Шарбини
Пас отдал
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
15
Энцо Перес
ОП
14
Хавьер Маскерано
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
19
Милан Бадель
ОП
0
Анас Шарбини
ЦП
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аргентина
23
Вилли Кабальеро
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
0
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
7
Роберто Перейра
АП
21
Хавьер Пасторе
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
2
Иван Томечак
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
0
Мато Яяло
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
8
Ален Халилович
АП
16
Никола Калинич
ЦФ
4-2-1-2-1
9
Ромеро
4
Ансальди
2
Вергини
6
Фасио
4
Сабалета
15
Перес
14
Маскерано
7
Банега
10
Месси
11
Ди Мария
9
Агуэро
3-4-2-1
12
Калинич
16
Едвай
3
Лешкович
19
Милич
2
Врсалько
8
Ковачич
19
Бадель
0
Леовац
0
Шарбини
9
Антолич
22
Чоп
4
Ансальди
0
Сильва
0
Сильва
4
Ансальди
7
Банега
7
Перейра
7
Перейра
7
Банега
11
Ди Мария
8
Ламела
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Агуэро
11
Тевес
11
Тевес
9
Агуэро
12
Калинич
1
Варгич
1
Варгич
12
Калинич
19
Милич
2
Томечак
2
Томечак
19
Милич
3
Лешкович
6
Митрович
6
Митрович
3
Лешкович
0
Шарбини
0
Яяло
0
Яяло
0
Шарбини
22
Чоп
15
Рог
15
Рог
22
Чоп
8
Ковачич
8
Халилович
8
Халилович
8
Ковачич
Остались в запасе
Аргентина
Хорватия
23
Вилли Кабальеро
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
3
Иван Стринич
ЦЗ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Вилли Кабальеро
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
3
Иван Стринич
ЦЗ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аргентина - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Аптон Парк
Новости команд
Все
Аргентина
Хорватия
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
09:53
2
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
09:53
2
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Аргентина приняла важное решение по Скалони
12 ноября
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
09:53
2
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
00:41
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+