Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Портсмут
Арсенал - Портсмут: обзор матча 28 декабря 2008
Арсенал
28.12.2008, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Портсмут
83'
В. Галлас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Портсмут
+1
Замена
Н. Памаро
️️️️
П. Буба Диоп
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 1:0!
В. Галлас
Пас отдал
Н. Денилсон
Замена
К. Вела
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
️️️️
Р. Хьюз
Желтая карточка
Р. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
39
Надир Бельхадж
ПЗ
27
Шон Дэйвис
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
26
Ричард Хьюз
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
16
Сильвестр
36
Галлас
3
Санья
14
Насри
5
Диаби
15
Денилсон
27
Эбуэ
25
Адебайор
32
Бендтнер
4-4-2
1
Джеймс
39
Бельхадж
5
Кэмпбелл
25
Дистен
36
Уилсон
26
Хьюз
19
Кранчар
16
Диоп
27
Дэйвис
35
Наджент
15
Крауч
27
Эбуэ
10
Вела
10
Вела
27
Эбуэ
16
Диоп
3
Памаро
3
Памаро
16
Диоп
35
Наджент
9
Дефо
9
Дефо
35
Наджент
Остались в запасе
Арсенал
Портсмут
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Арсенал - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Портсмут
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+