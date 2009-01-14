Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 14 января 2009
Манчестер Юнайтед
14.01.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
1'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Замена
О. Капо
️️️️
Л. Каттермол
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. Скоулз
Замена
Д. Де Риддер
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
А. Камара
️️️️
А. Заки
Замена
Андерсон
️️️️
Нани
Желтая карточка
Д. Де Риддер
Желтая карточка
П. Шарнер
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
К. Тевес
️️️️
У. Руни
Травма
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
К. Роналду
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
(К)
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
5
Райан Тэйлор
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Уиган Атлетик
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ЦП
7
Анри Камара
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
4-2-1-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
4-4-2
43
Киркленд
25
Мелхиот
20
Шарнер
19
Брамбл
3
Фигероа
25
Валенсия
6
Каттермол
8
Паласиос
5
Тэйлор
19
Хески
9
Заки
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
28
Андерсон
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
32
Тевес
32
Тевес
32
Руни
5
Тэйлор
8
Де Риддер
8
Де Риддер
5
Тэйлор
9
Заки
7
Камара
7
Камара
9
Заки
6
Каттермол
20
Капо
20
Капо
6
Каттермол
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
3
Эрик Эдман
ЛЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
17
Майкл Браун
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
Вчера, 14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
Вчера, 10:03
1
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+