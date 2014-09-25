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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Динамо
Шинник - Динамо: обзор матча 25 сентября 2014
Шинник
25.09.2014, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Динамо
68'
С. Самодин
75'
С. Самодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Динамо
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Рылов
88'
Замена
И. Подоляк
️️️️
С. Самодин
85'
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
Пас отдал
А. Рылов
75'
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
И. Горбатенко
68'
67'
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Ротенберг
62'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
60'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Прудников
Замена
Р. Войдель
️️️️
Д. Гриднев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
56
Даниил Гриднев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
2
Алли Ндри
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ЛП
10
Владимир Корытько
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
(К)
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-3-1-2
1
Малышев
56
Гриднев
40
Тимошин
33
Ламанж
2
Ндри
97
Ятченко
10
Корытько
10
Рылов
23
Горбатенко
22
Самодин
81
Низамутдинов
4-4-2
1
Шунин
28
Ротенберг
13
Гранат
6
Дуглас
15
Губочан
11
Манолев
21
Ванкер
4
Юсупов
18
Жирков
89
Прудников
9
Кокорин
22
Самодин
20
Подоляк
20
Подоляк
22
Самодин
56
Гриднев
20
Войдель
20
Войдель
56
Гриднев
10
Рылов
92
Щадин
92
Щадин
10
Рылов
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
28
Ротенберг
11
Ионов
11
Ионов
28
Ротенберг
89
Прудников
22
Кураньи
22
Кураньи
89
Прудников
Остались в запасе
Шинник
Динамо
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Шинник - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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