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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Вольфсбург
Краснодар - Вольфсбург: обзор матча 23 октября 2014
Краснодар
23.10.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
2 : 4
Завершен
Вольфсбург
51'
А. Гранквист (П)
86'
Вандерсон
37'
И. Олич
46'
К. Де Брюйне
64'
Л. Густаво
80'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Вольфсбург
87'
Замена
М. Арнольд
️️️️
К. Де Брюйне
ГОЛ! 2:4!
Вандерсон
Пас отдал
О. Ахмедов
86'
Замена
С. Петров
️️️️
Ю. Газинский
80'
80'
ГОЛ! 1:4!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Виейринья
78'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
Р. Лаборде
73'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Мамаев
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
Л. Густаво
Пас отдал
Виейринья
60'
Замена
Виейринья
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Гранквист
51'
50'
Желтая карточка
Налдо
46'
ГОЛ! 0:2!
К. Де Брюйне
37'
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
76
Александр Агеев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
21
Лаборде
39
Ари
4-2-3-1
16
Бенальо
2
Юнг
31
Кнохе
27
Налдо
4
Шефер
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
18
Газинский
98
Петров
98
Петров
18
Газинский
10
Мамаев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Мамаев
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
14
Перишич
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Перишич
7
Де Брюйне
27
Арнольд
27
Арнольд
7
Де Брюйне
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Краснодар
Вольфсбург
76
Александр Агеев
АП
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Краснодар - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:00 (прямая)
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