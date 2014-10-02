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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Янг Бойз
Спарта - Янг Бойз: обзор матча 02 октября 2014
Спарта
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
3 : 1
Завершен
Янг Бойз
27'
Л. Ваха
29'
Д. Лафата
85'
Д. Лафата
52'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Янг Бойз
Замена
Р. Ковач
️️️️
Л. Крейчи
90'
89'
Замена
А. Никчи
️️️️
Р. Штеффен
ГОЛ! 3:1!
Д. Лафата
Пас отдал
Б. Докал
85'
Замена
Л. Маречек
️️️️
Т. Конате
81'
Желтая карточка
П. Кадержабек
69'
69'
Замена
С. Афум
️️️️
Г. Вютрих
66'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
С. Суттер
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Матейовски
64'
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Оаро
Желтая карточка
Т. Конате
51'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лафата
Пас отдал
Т. Конате
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ваха
Пас отдал
Б. Докал
27'
4'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Янг Бойз
12
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
99
Гийом Оаро
ЦФ
14
Рафаэль Нуццоло
РФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Спарта
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
4
Милан Вилотич
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
7
Самуэль Афум
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
4-5-1
35
Бичик
26
Намойнесу
14
Брабец
25
Холек
3
Кадержабек
18
Конате
7
Крейчи
8
Матейовски
6
Ваха
9
Докал
21
Лафата
4-3-1-2
12
Мвого
21
Роша
5
Вютрих
5
фон Берген
26
Лецяск
35
Жуниор
14
Гаич
23
Суттер
11
Штеффен
14
Нуццоло
99
Оаро
18
Конате
23
Маречек
23
Маречек
18
Конате
8
Матейовски
7
Вацек
7
Вацек
8
Матейовски
7
Крейчи
15
Ковач
15
Ковач
7
Крейчи
5
Вютрих
7
Афум
7
Афум
5
Вютрих
23
Суттер
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
23
Суттер
11
Штеффен
30
Никчи
30
Никчи
11
Штеффен
Остались в запасе
Спарта
Янг Бойз
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
1
Марко Вельфли
ВР
4
Милан Вилотич
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
1
Марек Штех
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
4
Милан Вилотич
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Спарта - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Дженерали Арена
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