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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Эвертон
Краснодар - Эвертон: обзор матча 02 октября 2014
Краснодар
02.10.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
43'
Ари
82'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Эвертон
90'
+3
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
С. Петров
️️️️
М. Перейра
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
П. Мамаев
️️️️
Р. Лаборде
70'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Измайлов
63'
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Атсу
ГОЛ! 1:0!
Ари
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Марат Измайлов
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
24
Даррон Гибсон
ОП
21
Леон Осман
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
2
Измайлов
18
Газинский
10
Перейра
10
Ахмедов
21
Лаборде
39
Ари
4-2-1-2-1
1
Ховард
2
Хибберт
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
18
Бэрри
24
Гибсон
21
Осман
46
МакГиди
30
Атсу
9
Это'О
10
Перейра
98
Петров
98
Петров
10
Перейра
21
Лаборде
10
Мамаев
10
Мамаев
21
Лаборде
2
Измайлов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
2
Измайлов
30
Атсу
9
Лукаку
9
Лукаку
30
Атсу
Остались в запасе
Краснодар
Эвертон
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Краснодар - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая)
Новости команд
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