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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Вольфсбург
Эвертон - Вольфсбург: обзор матча 18 сентября 2014
Эвертон
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
4 : 1
Завершен
Вольфсбург
15'
Р. Родригес (АГ)
45+1'
Ш. Коулмен
47'
Л. Бэйнс (П)
89'
К. Миральяс
90+4'
Р. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вольфсбург
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Р. Родригес
Замена
Л. Осман
️️️️
Ш. Коулмен
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
К. Миральяс
Пас отдал
С. Это'О
89'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
С. Нейсмит
82'
77'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
К. Миральяс
72'
Замена
С. Это'О
️️️️
Р. Лукаку
69'
61'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
С. Нейсмит
54'
47'
Желтая карточка
Р. Кнохе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Бэйнс
47'
46'
Замена
А. Хант
️️️️
Ж. Маланда
ГОЛ! 2:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Бэйнс
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Родригес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-1-3
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
16
МакКарти
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
87
Миральяс
4-2-1-2-1
16
Бенальо
2
Юнг
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
40
Олич
14
Нейсмит
24
Гибсон
24
Гибсон
14
Нейсмит
23
Коулмен
21
Осман
21
Осман
23
Коулмен
9
Лукаку
9
Это'О
9
Это'О
9
Лукаку
14
Густаво
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Густаво
19
Маланда
14
Хант
14
Хант
19
Маланда
20
Калиджиури
32
Бендтнер
32
Бендтнер
20
Калиджиури
Остались в запасе
Эвертон
Вольфсбург
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Эвертон - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Гудисон Парк
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