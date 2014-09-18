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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Краснодар
Лилль - Краснодар: обзор матча 18 сентября 2014
Лилль
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
63'
С. Кьер
35'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Краснодар
86'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Быстров
85'
Травма
В. Быстров
84'
Желтая карточка
А. Енджейчик
78'
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
Р. Мендес
️️️️
Ф. Бальмон
77'
70'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Лаборде
69'
Замена
В. Быстров
️️️️
М. Измайлов
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
63'
62'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
М. Фрай
️️️️
Н. Ру
46'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Р. Мавуба
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лаборде
Пас отдал
О. Ахмедов
19'
Желтая карточка
А. Гранквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ПП
9
Рони Лопеш
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Марат Измайлов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Эньяма
27
Суаре
24
Кьер
25
Баша
14
Корчиа
24
Мавуба
5
Гуйе
15
Бальмон
9
Лопеш
26
Ру
27
Ориги
4-5-1
31
Дикань
55
Енджейчик
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
21
Лаборде
10
Ахмедов
10
Перейра
18
Газинский
2
Измайлов
39
Ари
24
Мавуба
22
Делаплас
22
Делаплас
24
Мавуба
26
Ру
9
Фрай
9
Фрай
26
Ру
15
Бальмон
20
Мендес
20
Мендес
15
Бальмон
2
Измайлов
34
Быстров
34
Быстров
2
Измайлов
Быстров
18
Бурмистров
18
Бурмистров
Быстров
21
Лаборде
14
Вандерсон
14
Вандерсон
21
Лаборде
Остались в запасе
Лилль
Краснодар
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Лилль - Краснодар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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