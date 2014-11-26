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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Монако
Байер - Монако: обзор матча 26 ноября 2014
Байер
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Монако
72'
Л. Окампос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Монако
90'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Бербатов
83'
Замена
Фабиньо
️️️️
Н. Дирар
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
77'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Н. Дирар
69'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Я. Карраско
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Х. Сон
59'
41'
Желтая карточка
Р. Карвалью
Желтая карточка
Э. Спахич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
(К)
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
7
Лукас Окампос
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
18
Венделл
2
Донати
10
Чалханоглу
8
Кастро
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-2-2-1-1
1
Субашич
24
Раджи
5
Абденнур
6
Карвалью
12
Эчиеджиле
8
Бакайоко
28
Тулалан
8
Дирар
8
Моутинью
10
Карраско
10
Бербатов
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
7
Сон
18
Дрмич
18
Дрмич
7
Сон
8
Дирар
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Дирар
10
Карраско
7
Окампос
7
Окампос
10
Карраско
10
Бербатов
90
Траоре
90
Траоре
10
Бербатов
Остались в запасе
Байер
Монако
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Байер - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Бай-Арена
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