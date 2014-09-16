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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Байер
Монако - Байер: обзор матча 16 сентября 2014
Монако
16.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Байер
61'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Байер
Замена
Уоллес
️️️️
Ж. Кондогбиа
90'
+4
Замена
Н. Дирар
️️️️
Я. Карраско
86'
76'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Бендер
74'
Желтая карточка
Э. Спахич
71'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
О. Топрак
65'
Желтая карточка
С. Бениш
65'
Замена
Д. Донати
️️️️
Т. Едвай
ГОЛ! 1:0!
Ж. Моутинью
Пас отдал
Д. Бербатов
61'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Окампос
57'
Желтая карточка
Л. Курзава
45'
+2
Желтая карточка
Я. Карраско
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Субашич
3
Курзава
6
Карвалью
24
Раджи
6
Фабиньо
28
Тулалан
19
Кондогбиа
8
Моутинью
10
Карраско
7
Окампос
10
Бербатов
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Едвай
4
Спахич
21
Топрак
8
Бендер
17
Бениш
10
Чалханоглу
8
Кастро
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
19
Кондогбиа
13
Уоллес
13
Уоллес
19
Кондогбиа
10
Карраско
8
Дирар
8
Дирар
10
Карраско
7
Окампос
20
Силва
20
Силва
7
Окампос
21
Топрак
7
Райнарц
7
Райнарц
21
Топрак
4
Едвай
2
Донати
2
Донати
4
Едвай
8
Бендер
18
Дрмич
18
Дрмич
8
Бендер
Остались в запасе
Монако
Байер
1
Маартен Стекеленбург
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
8
Тьему Бакайоко
ОП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Монако - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Луи II
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