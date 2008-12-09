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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Шахтер
Барселона - Шахтер: обзор матча 09 декабря 2008
Барселона
09.12.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
59'
М. Сильвинью
84'
С. Бускетс
31'
А. Гладкий
58'
А. Гладкий
76'
Фернандиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Шахтер
+1
Желтая карточка
А. Пятов
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
А. Гладкий
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
Брандао
ГОЛ! 2:3!
С. Бускетс
Пас отдал
Э. Гудьонсен
Замена
Л. Адриано
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 1:3!
Фернандиньо
Пас отдал
Р. Рац
Замена
Брандао
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
Т. Хюбшман
ГОЛ! 1:2!
М. Сильвинью
Пас отдал
С. Кейта
ГОЛ! 0:2!
А. Гладкий
Пас отдал
Жадсон
Желтая карточка
Б. Кркич
ГОЛ! 0:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Александр Глеб
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Брандао
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-1-3-1
0
Хоркера
0
Сильвинью
4
Касерес
3
Пике
5
Бускетс
11
Глеб
20
Кейта
4
Санчес
9
Кркич
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
10
Жадсон
10
Виллиан
20
Гладкий
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
10
Жадсон
11
Брандао
11
Брандао
10
Жадсон
5
Фернандиньо
4
Адриано
4
Адриано
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Барселона
Шахтер
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Барселона - Шахтер
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Филип Шарп (оба - Англия)
Делегат:
Метин Казанциоглу (Турция)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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